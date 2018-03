L'associaizone Gusto Italiano con il patrocinio del comune di Montagnana organizza lunedì 2 aprile la terza edizione della

Pasquetta a Montagnana, in piazza Vittorio Emanuele II dalle 9 alle 19.

Una giornata per vivere la Pasquetta tra le mura medievali in uno dei borghi più belli d’Italia.

🐰SCOPRI GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA E PROVINCIA🐣​

La giornata prevede: mercatino di prodotti tipici e artigianato artistico, animazione con “zoghi de ‘na volta” e laboratori per bambini.

Fattoria didattica in città a cura dell'azienda agrituristica e fattoria didattica Il Boschetto con “Gli asinelli e i conigli in città”.

Informazioni

idc.mercatini@gmail.com

333.7770597

Facebook