Pasquetta a Parco Miari de Cumani

Lunedì 2 aprile villa e parco Miari De Cumani di Sant'Elena celebrano la Pasquetta.

Dalle ore 9.30 un agiornata in un parco fantastico, in cui leggenda tocca realtà nella magica atmosfera del giardino all’inglese.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale Villa Miari de Cumani.

Attività

Animazione: sarà attivo un servizio di animazione e intrattenimento per bambini.

Visite guidate: durante la giornata, dalle 11 alle 18, ogni ora, sarà possibile visitare gli interni della villa con una visita guidata. Per motivi organizzativi si richiede prenotazione anticipata (anche in loco all'arrivo).

Pic-nic: sarà possibile nel corso della giornata allestire un oic-nic nel grande prato di Parco Miari de Cumani all’ombra di secolari magnolie e ippocastani, respirando il profumo della natura e accarezzati dalla brezza primaverile di aprile.

Ingresso

Residenti nel comune di Sant'Elena ingresso libero

Contributo 3 euro a persona.

Tesseramento 2018 associazione culturale Villa Miari de Cumani obbligatorio per i maggiorenni al momento dell'ingresso.

Informazioni e prenotazioni

346.5824602 (sms/Whatsapp oppure chiamare ore pasti)

info@villamiaridecumani.com