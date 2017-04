Pasquetta al Castello di San Martino della Vaneza

Il MicroMegaMondo di Butterfly Arc offre una vasta gamma di proposte per trascorrere le giornate di Pasqua e Pasquetta, per tutti i gusti.

SCOPRI TUTTE LE INIZIATIVE PASQUALI DI BUTTERFLY ARC

TUTTI GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA

CASTELLO DI SAN MARTINO DELLA VANEZA

Via San Martino, 19 - Cervarese Santa Croce

Orario continuato 10-18

Lunedì 17 aprile

PASSEGGIATA E VISITA GUIDATA - Dalle 9 alle 15

Per il giorno di Pasquetta, la Butterfly Arc in collaborazione con l'associazione Alicorno, organizza delle attività speciali.

Passeggiata nel verde lungo gli argini del Bacchiglione, con visita all'antico Oratorio di Santa Croce, sosta al Mulino Macrelli e arrivo con visita al Castello di S. Martino della Vaneza e al suo Museo Archeologico.

Ore 9: ritrovo dei partecipanti davanti all'Oratorio di S. Croce in via Vescovo Rorio.

Ore 12: arrivo al Castello di S. Martino della Vanezae sosta pic-nic e relax nel parco.

Ore 13.30: visita guidata al Castello e al Museo Archeologico del fiume Bacchiglione.

Ore 15: rientro autonomo.

Costo: 8 euro

Prenotazione obbligatoria: 049.8910189 - segreteria@butterflyarc.it

CACCIA ALL'UOVO - Dalle 14.30 alle 16.30

Attività per bambini: un'appassionante caccia alle uova tra le sale del castello.

Prove divertenti e indovinelli per scoprire i segreti di un luogo magico.

Costo: 5 euro

Prenotazione obbligatoria: 049.8910189 - segreteria@butterflyarc.it

SALITA ALLA TORRE - A partire dalle 16.30, con frequenza ogni 30 minuti

Costo: 0,50 euro a persona

049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it