Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1250222905025869/

ATTENZIONE: evento a posti limitati e entrata riservata solo a chi acquista la prevendita online al link: http://everywheregigs.bigcartel.com/product/pasquetta-sul-venda-w-steve-gunn-e-ouzo-bazooka

Prima gita fuori porta dell’anno e apertura ufficiale della stagione del nostro anfiteatro.

Sul palco from New York City STEVE GUNN.

Steve Gunn

Eyes On The Lines, il nuovo disco di Steve Gunn, uomo-chitarra per eccellenza dell’America contemporanea, è il suo più potente, di gran lunga. I riff circolari che contraddistinguono la sua musica hanno qui qualcosa di superomistico, di naturalmente poderoso e imponente.

Vero erede di Jonathan Wilson, Steve ha dalla sua, oltre che l’evidente padronanza dello strumento, un impeto che è davvero molto raro.

Ouzo Bazooka

Gli Ouzo Bazooka vengono da Israele ma nonostante il nome vengono in pace:)

Ouzo Bazooka represents everything that is beautiful in Tel Aviv; Cultural coexistence, vigorous creation and an always happening urban scene. Drawing influences from this local melting pot and exotic middle eastern feel, along with classic hard rock, psychedelic art, garage rock and surf – Ouzo Bazooka’s sound is a dizzying concoction of east meets west. Ouzo Bazooka’s self-titled freshman album boasts 13 masterfully crafted hits that will send Hell’s Angels dancing on table-tops, breaking plates, grinning stupidly and ending up on the floor in a group-hug-pile-up.



Ticket: 5 euro + 0.50 euro di commissioni