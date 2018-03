Pasquetta a Villa dei Vescovi

Lunedì 2 aprile, dalle ore 10 alle 18, per la consueta scampagnata di Pasquetta da trascorrere con la famiglia e gli amici, Villa dei Vescovi, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia, nel cuore dei Colli Euganei, organizza una emozionante caccia alle uova di cioccolato nel parco per far divertire i bambini ma anche gli adulti.

Durante la giornata sono in programma due caccie all’uovo nel parco, una al mattino alle 11.30 e una nel primo pomeriggio alle ore 15. Dopo pranzo verranno organizzati dei laboratori creativi sul tema pasquale, per bambini dai 5 anni e su prenotazione, mentre gli adulti potranno partecipare a visite speciali alla scoperta della dimora cinquecentesca. Oltre ai laboratori manuali e sempre su prenotazione, saranno proposti giochi campestri nel grande parco della villa per coinvolgere grandi e piccini, mentre per i bimbi più piccoli letture animate all’aria aperta.

Per il pranzo, sarà possibile scegliere tra un menu speciale da gustare al bistrot o un picnic con prodotti tradizionali e locali, corredato da plaid fatti a mano per stendersi e rilassarsi nel parco, entrambe le proposte sono su prenotazione.

In collaborazione con con Kidpass.

Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Villa dei Vescovi

Giorno e orario: lunedì 2 aprile 2018, dalle ore 10 alle 18

Ingressi: Adulti: 12 euro; Ridotto (Bambini 4-14 anni): 7 euro; Iscritti FAI: 4 euro; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 30 euro

Per informazioni e prenotazioni:

FAI – Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia faivescovi@fondoambiente.it; 049.9930473

Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it