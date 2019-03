Pasquetta a Villa dei Vescovi

Sui Colli Euganei la Pasquetta è il giorno per eccellenza dedicato ai picnic e che introduce il periodo delle giornate all’aria aperta. Anche Villa dei Vescovi vuole partecipare a questa tradizione ed aprire la stagione dei picnic nel parco della Villa con una giornata immersi nel verde e con tante attività per tutti i gusti!

Per i bambini, avvincente caccia all’uovo nel parco della Villa, laboratori creativi a tema pasquale e giochi campestri. Mentre per gli adulti ci sarà la possibilità di effettuare visite guidate alla scoperta della Villa e un aperitivo “vescovile” nella nostra caffetteria. Ovviamente non mancheranno coperta e cestini da picnic (su prenotazione) e per chi preferisce il pranzo seduti, invitanti proposte nel bistrot della Villa.

Programma

Ore 11.30 - Caccia alle uova di cioccolato nel parco della Villa

A pranzo: prenota il tuo cestino da pic-nic o il tuo pranzo campestre

Ore 15 - Caccia al tesoro con sorpresa pasquale

Ore 16.30 - Giochi campestri e sfide all’aria aperta

Per bambini dai 5 anni (si consiglia la prenotazione e l’accompagnamento dei genitori)

Laboratorio manuale a tematica pasquale e letture per i più piccini (su prenotazione, posti limitati)

Ore 17 - aperitivo del Vescovo

Prezzo

Iscritti FAI e residenti Torreglia: 4 euro

Intero: 12 euro

Ridotto (6-18 anni): 7 euro

Studenti (18-26 anni): 7 euro

Famiglia: 30 euro

Famiglia FAI: 12 euro

Contatti

telefono: 049/9930473

mail: faivescovi@fondoambiente.it

sito: www.villadeivescovi.it

Facebook: FAI – Villa dei Vescovi