“Passaggi artistici - Inclusioni", il Contemporaneo nei luoghi storici

L’associazione culturale Teatro laterale, in collaborazione con il Comitato mura, presenta la nona edizione di “Passaggi artistici”, un contenitore di eventi culturali che quest’anno ha come tema le “Inclusioni”. Obiettivo della manifestazione è mettere in relazione il ricco patrimonio monumentale e storico di una città d’arte con le forme espressive del linguaggio artistico contemporaneo.

Il progetto coinvolge alcune associazioni culturali ed artistiche padovane.

Manifestazione realizzata con il contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

​Programma

Sabato 22 settembre, ore 21, al Bastione Alicorno

Concerto inaugurale con Sans Souci Ensemble e letture di Paolo Caporello

Domenica 23 settembre, ore 21, al Bastione Alicorno

Spettacolo del Teatro laterale “È solo questione di tempo”

Lunedì 24 settembre, ore 19, a porta Savonarola

“Serrature - Ritratti di città” performance di Antonio Irre

Martedì 25 settembre

- ore 19, a porta Santa Croce, tra via Marghera e via G. Bruno

“Serrature - Ritratti di città” performance di Antonio Irre

- ore 21, al Bastione Alicorno

“Due centimetri più alto del ré” con Giuseppe Savio

Mercoledì 26 settembre, ore 19, a porta Pontecorvo

“Serrature - Ritratti di città” performance di Antonio Irre

Giovedì 27 settembre, a porta San Giovanni

- ore 19

“Serrature - Ritratti di città” performance di Antonio Irre

- ore 21

Performance “Oltre il muro” a cura dell’associazione Xearte

​Venerdì 28 settembre

- ore 10.30, al Bastione Alicorno

Spettacolo “Prisonwood” a cura di Aulo’ teatro e Teatro la Mandrugada

​- ore 19, a porta Portello

“Parole dentro” performance di Antonio Irre

- ore 21, a porta Portello

“Pedalando intorno alle Mura” con il comitato Mura

Sabato 29 settembre, ore19.30, a porta Portello

“Passaggi” a cura della Rari Nantes Patavium 1905 e di Cultura tango:

- ore 19.30

Partenza dal bastione Castelnuovo di un gondolone, sul quale due coppie ballano il tango

- ore 20

Arrivo al porto del Portello

- ore 20.30

Esibizione del gruppo giovanile di tango

- ore 21

Milonga a cura della scuola Cultura tango

SCARICA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Informazioni