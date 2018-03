Passeggiata con degustazione in cantina "La Roccola"

Domenica 25 marzo, ore 15, Passeggiata “Orchidee a ponente, sul monte Cinto”

Azienda agricola La Roccola, via Dietromonte, 10 – Cinto Euganeo (pd)

Lungo i sentieri del Monte Cinto, che per secoli sono stati solcati da cavatori, tagliatori, scalpellini e… briganti! Molte leggende sono rimaste a narrare le vicende degli uomini che vissero questo monte con ragioni diverse: le ascolteremo camminando al cospetto delle sue suggestive pareti rocciose.

Durata: 2,5 ore circa. Difficoltà: media, 180 m dislivello. Escursione adatta anche ai bambini.

Quale miglior motivo per uscire la domenica pomeriggio?

Quando: domenica 25 marzo 2018. Ritrovo in azienda ore: 15 con la guida che vi accompagnerà. Ritorno in azienda ore: 17.30-18.

Dove

Azienda Agricola La Roccola, via Dietromonte, 10 – Cinto Euganeo (PD)

Come

Per partecipare è necessario essere muniti di equipaggiamento da escursione (bottiglietta d’acqua, scarpe comode, abbigliamento per escursione, K-way e un ombrello in caso di maltempo). Eventuale paio di scarpe di ricambio in caso di fango.

In caso di pioggia: La guida si riserva di annullare l’escursione in caso di forte maltempo e verrà effettuata solamente la degustazione. Prima di partire vi preghiamo gentilmente di controllare che nei vostri telefoni non ci siano nostri messaggi di avviso urgente e/o di annullamento dell’escursione.

Quanto

15 euro a persona, bambini da 8 a 15 anni: 10 euro, i bambini sotto gli 8 anni partecipano gratuitamente. Il prezzo include accompagnamento di guida specializzata e degustazione in azienda. In caso di maltempo se si effettua la sola degustazione a 6 euro a persona. L’importo potrà essere versato in loco prima della partenza.

La prenotazione è ritenuta valida

se avviene entro e non oltre le ore 17 di sabato 24 marzo 2018.

La partenza è garantita con un minimo di 10 partecipanti (in caso non si raggiungesse il numero minimo previsto, l’escursione potrebbe essere annullata e vi sarà comunicato telefonicamente o via e-mail).

Come prenotare?

Compila direttamente il form a questo link!

Oppure contatta Lovivo Tour Experience ai seguenti recapiti:

T. (+39) 049 29 69 340 M. (+39) 333 994 52 88

info@lovivo.it