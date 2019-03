Passeggiata in francese alla Golena San Massimo

Apriamo la settimana della Francofonia sabato 16 marzo, alle ore 10.30, con una passeggiata culturale in lingua francese per la Golena San Massimo.

Dominique Benoit, delle associazioni Alliance Française di Padova e Amissi del Piovego vi farà scoprire storie e origini della Golena San Massimo, un luogo ricco di storie ma troppo poco conosciuto.

La passeggiata è prevista per un pubblico misto (adulti e bambini "sages comme des images") che ha una discreta conoscenza del francese.

Dura circa 2 ore.

L'appuntamento è in via San Massimo 137 (Padova) alle 10.15 per iniziare la passeggiata alle ore 10.30 La passeggiata è gratuita.

È preferibile l'iscrizione tramite il questionario che trovate al link seguente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4t4-LelzAAinpchldJQNUIctfe3fRBipHUQ-eQxDvSH8zKg/viewform