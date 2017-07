Passeggiata letteraria tra spiriti, magia e mistero al parco villa Bressanin di Borgoricco

Passeggiata letteraria notturna nel parco tra spiriti, magia e mistero

Appuntmento sabato 22 luglio, dalle ore 20.30.

Approfittando del buoio della notte, ci inoltreremo nello spettrale parco di villa Bressanin; nella scorsa edizione si era portato in luce i tempi passati ma questa volta saranno gli spiriti del romanzo gotico a far da padroni. Durante la passeggiata a lume di candela, brevi soste musicali, curate dal quintetto "Tutto d'un fiato", aiuteranno la letteratura gotica a emergere dalle sue stesse pagine per avvolgerci in un'atmosfera ancora più magica.

APERITIVO DI BENVENUTO E BRINDISI FINALE

Costi: 8 euro ad ogni partecipante, gratuito per bambini fino ai 10 anni.

IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SARA' SPOSTATO A SABATO 29 LUGLIO.

Per info: info@heredia.it 345-4418830 – 333 8585161 www.heredia.it

Villa Bressanin via Pelosa, 73 Borgoricco

Evento facebook https://www.facebook.com/events/135107367073965/