Rinascimento padovano tra sacro e profano: passeggiata da piazza del Santo al Palazzo Mantua Benavides

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/598596924082945/

In programma venerdì 12 giugno, dalle ore 16.30 alle 19, una passeggiata alla ricerca dei simboli e monumenti del periodo di massimo splendore per l’Italia e la nostra città: il Rinascimento. Donatello, Mantegna ed eccezionalmente aperto in esclusiva per noi, il cortile di Palazzo Mantua Benavides con il celebre colosso dell’Ammannati.

Come partecipare

Visita guidata con prenotazione obbligatoria, contattando direttamente o via WhatsApp il numero 347.3298411 o via mail info@guidepadovaveneto.it

Ritrovo ore 16.30 alla statua del Gattamelata in piazza del Santo

Costo

Contributo richiesto: 10 euro

La visita si svolgerà con un massimo di 10 persone, a norma di legge.

Obbligatoria la mascherina e tenere le distanze di sicurezza

