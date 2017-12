Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2012678352336593/

Sabato 16 dicembre dalle 11 alle 14 viene organizzata una passeggiata nei Parchi dell’Arcella, con ritrovo alla casetta del parco Milcovich (ingresso via Jacopo da Montagnana) per arrivare alle 12.30 al parco Morandi (ingresso via Duprè).

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e tutte le associazioni che frequentano il parco: sarà un momento per verificare lo stato dei parchi del quartiere, raccogliere idee e spunti per la loro migliore cura, valorizzazione e promozione, nonché anche progetti di loro sviluppo.

Nel quartiere Arcella, molto urbanizzato, il verde è poco e molto apprezzato: valorizzare il verde esistente è fondamentale per migliorare la qualità della vita.