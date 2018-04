Passeggiate continue, per la salvaguardia della ciclopedonale Sografi-Voltabarozzo

Domenica 22 aprile saranno promosse dall’alba al tramonto passeggiate continue lungo la ciclopedonale Sografi-Voltabarozzo.

Si invitano i padovani e non padovani a passeggiare, correre, transitare, a piedi o in bici, spingendo le carrozzine dei bimbi o accompagnando le carrozzelle degli anziani, con al guinzaglio i propri animali domestici (cani, gatti, ecc.), liberamente, sulle PASSEGGIATE “BIANCHINI D’ALBERIGO” e “LAZZARI”, dette ciclopedonale, per godersi la possibilità di muoversi a piedi o in bici in un habitat rilassante, stimolante, a misura d’essere umano, senza interferenze con mezzi motorizzati (elettrici o non elettrici), fra le Mura cinquecentesche e gli argini dei canali Scaricatore e San Gregorio (acque del Bacchiglione), valorizzando il cuneo verde previsto dall’urbanista “Piccinato”.

In attesa delle scelte dell’attuale amministrazione comunale circa il percorso del SIR3 (il tram), le “passeggiate continue” saranno una forma di (S)VEGLIA CIVICA di cittadini, per ribadire il SI’ alla salvaguardia della attuale bella ciclopedonale, così com’è, senza rischiare per il futuro il passaggio di veicoli pubblici o privati motorizzati (tram, ecc.).

Fate una passeggiata sulla ciclopedonale Sografi-Voltabarozzo. Fatela ora, così farete sapere che la apprezzate e la difendete, altrimenti la prossima volta potreste trovarla chiusa per cantieri in corso…..

Per informazioni e contatti:

Cell. 336497051 – Email: salvaciclopedonale@gmail.com –

Facebook: SalviAMO la ciclopedonale Sografi-Voltabarozzo!