Passeggiate continue: "Bus o tram? Prendi la ciclopedonale Sografi-Voltabarozzo"

Riceviamo e pubblichiamo

“Domenica 29 aprile. Bus o Tram? Prendi la ciclopedonale!

In molti ci tirano per la giacca. Alcuni ingenuamente, altri furbescamente. Ma il Comitato è a favore o contro il tram o il bus?

Rispondiamo: non siamo né pro, né contro. Il nostro Comitato nasce per salvaguardare le Passeggiate Bianchini D'Alberigo e Lazzari, più conosciute come ciclopedonale Sografi-Voltabarozzo. Solo di questo si occupa.

All'interno del Comitato convivono quelli favorevoli e quelli contro uno dei due mezzi di trasporto pubblico, oggetto oggi di pubblica discussione. Tutti condividono la volontà di preservare l'attuale status della ciclopedonale di percorso riservato esclusivamente a pedoni e a biciclette per il suo valore urbanistico, ambientale, sociale, sanitario. Sono tutti consapevoli che un utilizzo diverso, anche promiscuo, del percorso della ciclopedonale, la snaturerebbe. Far passare sulla ciclopedonale (o di fianco) un tram o un bus elettrico cancellerebbe le Passeggiate Bianchini D'Alberigo e Lazzari.

Domenica 29 aprile faremo una passeggiata a favore della salvaguardia della ciclopedonale, il mezzo più ecologico che c'è, più di un tram o di un bus. Sistema evoluto della mobilità “10.0”, una soluzione ottimale come veicolo, già esistente, testato milioni di volte, garantito a vita. Ha il più alto tasso di portata di passeggeri, a tutte le ore. Flessibile, consente nel tempo giusto di unire il centro alla periferia, con una infinità di possibili fermate a richiesta, anche per una semplice chiacchierata. Facilita il movimento, slow ed eco. Si viaggia gratis, non inquina e più chilometri si fanno più si fa del bene alla salute.

A chi non l'ha mai presa, la ciclopedonale, arriva ora l'occasione per farlo.

Domenica 29 aprile, ore 10.

Appuntamento all'inizio del percorso lato Via Sografi/Forcellini.

Passeggiata "Noi prendiamo la ciclopedonale".

Comitato “SI’, SalviAMO la ciclopedonale Sografi-Voltabarozzo”

Per informazioni e contatti:

Cell. 336497051 – Email: salvaciclopedonale@gmail.com

Facebook: SalviAMO la ciclopedonale Sografi-Voltabarozzo!”