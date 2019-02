M’illumino di Meno con i Passepartout in concerto alla Sala Carmeli

In occasione di M’illumino di Meno Radio2 promossa da Radio 2-Caterpillar e prevista quest’anno venerdì 1 marzo, il Comune di Padova in collaborazione con le associazioni del territorio proporrà un ricco palinsesto di eventi per tutta la giornata coinvolgendo le scuole e la cittadinanza, dal centro storico ai quartieri.

Come vuole la tradizione di questa campagna nazionale ogni iniziativa sarà realizzata sensibilizzando la comunità sulla necessità di attivare comportamenti virtuosi in materia di risparmio energetico.

La chiusura della giornata sarà all’insegna della musica con un evento speciale ideato appositamente per l’occasione che vedrà esibirsi nella splendida cornice della Sala Carmeli un ensemble originale, i Passepartout, in uno spettacolo attraverso le emozioni che hanno animato le strade di Parigi nella storia.

Un viaggio musicale tra passato e presente di una città che non muore mai.

Venerdì 1 marzo ore 21.15

Sala Carmeli - Via Galilei, 36 – Padova

Passepartout in concerto!

omaggio alla canzone francese

con

Chiara Dal Molin - voce

Pier Brigo - contrabbasso

Gianni Tomazzoni - chitarra

Nereo Fiori - fisarmonica

Dal 2016 i Passepartout sono l’unico progetto musicale italiano a portare il loro amore per Parigi nei migliori music club, festival ed eventi di spessore in modo autentico e originale. Il repertorio, proposto in chiave gipsy-swing, rivive tutta l’essenza delle strade di Parigi: dalla spensieratezza alla dolce nostalgia dei chansonnier di Place du Tertre. I Passepartout sono stati ospiti al prestigioso jazz club La Bellevilloise di Parigi, in occasione del Salon de l’Accordéon (ottobre 2017), evento che richiama ogni anno musicisti di fama internazionale, maison di fisarmoniche e cultori della musette.

Oltre a ciò, i Passepartout hanno animato con la loro musica le vie di Montmartre, riscuotendo un inaspettato successo in terra madre. Dal 2018 vantano la preziosa collaborazione con il cantante-attore francese Lénaick.

Il concerto, come vuole la tradizione di questa campagna, verrà realizzato con un bassissimo impatto dal punto di vista illumino-tecnico, utilizzando luci a led e minime amplificazioni degli strumenti.

La direzione artistica è a cura della Scuola di Musica Gershwin

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata al numero 3421486878 o via mail a info@gershwinspettacoli.com

La prenotazione dà diritto all’accesso prioritario in sala fino alle ore 21.

Oltre tale orario la sala sarà accessibile a tutti fino a esaurimento posti.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2337595999807787/