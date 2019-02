“Passion obsession”, presentazione del secondo album degli Uncledog a Montagnana

“Passion obsession” è il secondo album della rock band padovana degli Uncledog disponibile in tutti gli store digitali, piattaforme streaming e nei migliori negozi di dischi in formato CD su etichetta Vrec distribuito da Audioglobe.

La band lo presenterà ufficialmente sabato 23 febbraio ore 22 al Bahnoff Live di Montagnana (PD) insieme a Dandy Bestia degli Skiantos ed al cantautore Manica.

L’album, che vede ancora dietro la cabina di regia il produttore multiplatino Pietro Foresti, arriva a 5 anni di distanza da “Russian Roulette”. Il nuovo corso degli Uncledog parte da sonorità rock più moderne con atmosfere che rimandano a Incubus, Staind, Biffy Clyro come dimostrano l’incipit di “O.E.K.E.” , l’esplosivo singolo “Four Leaf Clover” o la sorprendente “Wow”. Non mancano brani più suadenti come “Anything Else” “Her” per un disco ricco di pathos, un “concept rock album” dove l’amore ed il sentimento muovono le passioni e le ossessioni dei protagonisti. Tutto ben rappresentato dal cuore sospeso e martoriato in copertina (opera dell’artista Ilaria Toninato).

Gli Uncledog sono attivi dal 2008 e sono attualmente formati da Nicolò “Nico” Garavello (voce, chitarra), Mauro “Karma” Carrara (chitarra, cori), Manuel “Fiore” Fiorasi (tastiere, cori), Emmanuele “Lele” Salin (basso, cori), Silvio “Xilvio” Pizzo (batteria e percussioni). Dopo l’EP “Face on the Floor” (2011) e l’album d’esordio “Russian Roulette” (2014, Vrec) da cui sono stati estratti i singoli “Shiver” e la title track, è previsto ad inizio 2019 il nuovo alvoro della band intitolato “Passion/Obsession” sempre prodotto da Pietro Foresti, produttore multi-platino con un background internazionale.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/248986916017524/