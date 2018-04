Conferenza “Patavini di epoca romana” ai Musei civici agli Eremitani

O mihi tum quam molliter ossa quiescant… (Virg., Egl. 10, 33)

Chi era veramente Claudia Toreuma, il cui monumento funerario è ancora oggi un unicum nel panorama delle necropoli patavine? Era proprio la mima-giocoliera non ancora ventenne di cui parla l’iscrizione? E chi era la Dama allo specchio, la cui sepoltura è venuta alla luce nella necropoli meridionale di Padova? E tutti gli anonimi patavini sepolti nella necropoli di via Gradenigo, i cui corredi sono esposti nelle vetrine del Museo Archeologico, che attività facevano e quali erano le loro condizioni di vita? Sono domande a cui non è facile rispondere, ma nuovi dati emergono oggi da studi analitici sui resti ossei che, dopo la cremazione, venivano prelevati dalla pira e deposti ritualmente nella sepoltura, accanto al corredo. Un frammento osseo della tibia di Claudia Toreuma rivela una malattia professionale compatibile con l’attività ginnica, un frammento del suo cranio conferma la sua morte anzi tempo, evidenziata da una incompleta saldatura della sutura sagittale…

Spesso le sepolture racchiudono frammenti ossei che hanno molto da raccontare. Sapendoli leggere, gli antichi Patavini, cui quelle ossa sono appartenute, finiscono con l’assumere una sempre più nitida identità di persone, che induce a non derubricarli, semplicemente, a defunti di epoca romana.

A lato monumento funerario di Claudia Toreuma, da via Armistizio; primi decenni del I secolo d.C. - Museo Archeologico, inv. 253

Nella parte sommitale si legge la dedica agli dei Mani. Nella tabella sottostante: a Claudia Toreuma, liberta di Tiberio Augusto, di anni diciannove. Al centro un doppio distico in cui la giovane si rivolge direttamente al lettore con queste parole: Non ancora ventenne sono sepolta da questa terra, io, Toreuma, famosa per i tanti ioci. Consumato felicemente questo breve spazio di vita, sono scampata ai tuoi insulti, o lunga vecchiaia.

