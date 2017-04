Patois Brothers in concerto al Laboratorio culturale I'M di Abano Terme

Sabato 29 aprile, per festeggiare l'apertura del giardino estivo del Laboratorio Culturale I'M dell'associazione culturale Khorakhanè, si terrà il live dei Patois Brothers, il gruppo reggae veneziano già protagonista della chiusura dell'edizione 2015 di "So Far So Good - Festival Estivo".

PATOIS BROTHERS

I Patois Brothers sono una band nata nel 2010 a Venezia, Italia.

Il loro nome indica un'espressione lirico-musicale non standard: come il Patois trae origine da lingue diverse, la loro musica vuole essere qualcosa di originale tra le influenze delle diverse sonorità del reggae.

Dopo la pubblicazione del loro primo singolo "Politician", nel 2014 la band inizia il suo primo tour che li porterà da subito ad esibirsi su palchi nazionali ed internazionali, come Overjam, One Love, Jamrock, e molti altri.

Nel 2015 i Patois Brothers si dedicano alla registrazione del loro primo album "Mighty Ways". Con l'album, la band esprime forti messaggi sia nelle liriche, sia nella musicalità dei brani, esortando ad un positivo cambiamento sociale ed educazionale attraverso la musica.

https://www.facebook.com/pg/patoisbrothers/

https://www.youtube.com/watch?v=reW4PEa06sY

INFORMAZIONI

Inizio live ore 22.

Ingresso con tessera associazione culturale Khorakhanè (5 euro). Comunicazione riservata ai soci.

Contributo responsabile 5 euro.