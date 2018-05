“Patria, Patrie e Patrimonio” spettacolo all’MPX

Evento speciale per l’edizione 2018 del Festival Ambiente e Cultura promosso da Comune di Padova Assessorato all’Ambiente con la direzione artistica della Scuola di Musica Gershwin.

Protagonista una delle firme di punta del giornalismo italiano, l’editorialista del Corriere della Sera Gian Antonio Stella, con la sua nuova conferenza-spettacolo Patria, Patrie e Patrimonio in programma mercoledì 16 maggio alle 21.15 al Multisala MPX di Via Bonporti in prima assoluta per Padova.

L’identità di patria – come ha scritto Claudio Magris – assomiglia alle Matrioske, ognuna delle quali contiene un’altra e s’inserisce a sua volta in un’altra più grande. E’ questo il punto di partenza di Patria, patrie e patrimonio, il nuovo reading di Gian Antonio Stella (“asiaghese dunque cimbro, vicentino, veneto, italiano, europeo”) sul rapporto con le diverse “heimat” di ciascuno di noi. E sulla coerenza o incoerenza con cui è vissuto il rapporto con le nostre ricchezze culturali, artistiche, paesaggistiche.

Nei suoi libri, nei suoi articoli e anche nelle riduzioni teatrali dei suoi lavori, Stella non ha mai dimenticato i diritti civili, denunciando realtà che spesso non riusciamo a vedere in tutte le pieghe... in questi ultimi anni soprattutto si è dedicato agli spostamenti, alle migrazioni e ci porterà in viaggio con lui ricordandoci sempre che, nonostante i cambiamenti di luogo, la terra rimane sempre un patrimonio da conservare.

Un viaggio tra parole, immagini e musica con la colonna sonora dal vivo di un trio di straordinari musicisti, molto noti nel panorama world-jazz italiano e internazionale (Maurizio Camardi ai fiati, Mauro Palmas al liuto cantabile e Nando Citarella alla voce e alle percussioni), con un repertorio di brani della tradizione popolare mediterranea arrangiati appositamente per questo spettacolo

Patria, patrie e patrimonio.

Identità di popolo e identità culturale.

di e con

Gian Antonio Stella - voce narrante

e con

Maurizio Camardi - sassofoni, duduk

Mauro Palmas - liuto cantabile

Nando Citarella - voce, percussioni

Biglietti

Posto unico non numerato euro 5 fino ad esaurimento posti disponibili

Prevendite

MPX Multisala Pio X - via Bonporti, 22 - Padova

Informazioni

049 8774325

342 1486878

info@gershwinspettacoli.com