Novembre PataVino: viaggio tra i vini e i cibi d'Italia con Patrizio Roversi alla Sala Carmeli

Da diversi anni Patrizio Roversi – conduttore televisivo di trasmissioni celebri come Lupo solitario, L'araba fenice, Per un pugno di libri, Turisti per caso e Linea Verde – approfondisce e comunica il settore agroalimentare raccontando le produzioni, le persone e le storie che ne fanno un elemento essenziale del paesaggio culturale italiano.

Scopri tutti gli eventi in programma di Novembre PataVino

Per questa ragione è stato di recente inserito nel Comitato scientifico e nella faculty dell’Alta Scuola Italiana di gastronomia Luigi Veronelli, luogo di studio e di formazione che vuole fornire ai professionisti e ai futuri operatori del settore vitivinicolo, della ristorazione e del turismo le competenze necessarie a valorizzare i vini e i cibi d’Italia quali elementi di un patrimonio culturale e paesaggistico unico al mondo.

Scarica il libretto con tutti gli eventi del Novembre PataVino

Dove e quando

Alla Sala Carmeli Roversi – che si definisce un consumatore curioso, che ha voglia di capire per consumare meglio – incontrerà il pubblico di Novembre PataVino per condividere la sua cultura alimentare con competenza, sensibilità e allegria.

Appuntamento sabato 16 novembre alle ore 16.

La degustazione

L'incontro si concluderà con una degustazione di vini a cura di Consorzio Vini Colli Euganei. Per partecipare alla degustazione verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno dell'Associazione Gioco e Benessere in Pediatria.

Come partecipare

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su novembrepatavino.eventbrite.com

Attenzione! La prenotazione garantisce l'accesso gratuito all'evento fino a 15 minuti prima dell'orario di inizio. Oltre tale orario la prenotazione non si considera valida e la sala verrà aperta a tutti con ingresso fino a esaurimento posti.

Informazioni

342 1486878 – info@suonipatavini.it - www.novembrepatavino.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/394151544868653/