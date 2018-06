"Pazzi a tutti i costi" al Corde Palco

L’Accademia Teatro Fuori Rotta venerdì 15 giugno, alle 21.30, porta in scena nel giardino estivo di Corde Palco di via Montà (ex scuola Collodi), il lavoro maturato in mesi di lezioni, incontri e grande passione per il teatro. Per lo spettacolo scelto è "Pazzi a tutti i costi", libero riadattamento da “I fisici” di F. Durrenmatt, con la regia di Gioele Peccenini. Hanno insegnato all’accademia anche Matteo Fantoni e Filippo Crispo.

Gli allievi saliranno sul palcoscenico per questa commedia dal ritmo serrato, ambientata in una clinica per malattie mentali. Un giallo poliziesco con tanto di cadaveri e poliziotti, dove i pazzi potrebbero decidere le sorti del mondo, se solo lo volessero. Qualcuno crede di essere Albert Einstein e tiene tutti svegli suonando il violino in modo insopportabile, qualcun altro si finge Sir Isaac Newton e altri si ostinano a rimanere sé stessi a tutti i costi.

Gli allievi in scena sono: Elena Pavan, Fausto Fusto, Tonia Avellano, Manuela Matis, Giulio Cocchiarella, Maria Baù, Marcelline Daucourt, Laura Rampin e Elena Malesani.

Ingresso unico: euro 8.

Info e prenotazioni: 327-7661425/3271064758

Mail cordepalco@gmail.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2080382525329409/

Gallery