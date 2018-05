“Pazzi a tutti i costi” al Teatro ai Colli

L’Accademia Teatro Fuori Rotta venerdì 18 maggio, alle 21, porta in scena al Teatro ai Colli di via Monte Lozzo, il lavoro maturato in questi mesi di lezioni, incontri e grande passione per il teatro. Per lo spettacolo, che chiude un ciclo di corso, è stato scelto Pazzi a tutti i costi, libero riadattamento da “I fisici” di F. Durrenmatt, con la regia di Gioele Peccenini. Hanno insegnato all’accademia anche Matteo Fantoni e Filippo Crispo.

Gli allievi saliranno sul palcoscenico per questa commedia dal ritmo serrato, ambientata in una clinica per malattie mentali. Un giallo poliziesco con tanto di cadaveri e poliziotti, dove i pazzi potrebbero decidere le sorti del mondo, se solo lo volessero. Qualcuno crede di essere Albert Einstein e tiene tutti svegli suonando il violino in modo insopportabile, qualcun altro si finge Sir Isaac Newton e altri si ostinano a rimanere sé stessi a tutti i costi.

Gli allievi in scena sono: Elena Pavan, Fausto Fusto, Tonia Avellano, Manuela Matis, Giulio Cocchiarella, Maria Baù, Marcelline Daucourt, Laura Rampin e Elena Malesani.

Ingresso unico: euro 8

Posti limitati