Peace & Wine, manifestazione dedicata ai vini naturali al Parco della Musica

Peace & Wine. È questo il nome della nuova manifestazione dedicata ai vini naturali che si terrà a Padova sabato 19 e domenica 20 maggio, nella splendida cornice del Parco della Musica di via Venezia. Più di trenta cantine provenienti da tutto il veneto, Lombardia, Piemonte, Trentino, Emilia Romagna e Toscana, specializzate nella produzione di vini artigiani non convenzionali, saranno a disposizione per far conoscere ai presenti i loro ultimi prodotti. Perché se è vero che le grandi kermesse nazionali come Vinitaly continuano ad attrarre pubblico da ogni parte del mondo, è altrettanto vero che il movimento della viticoltura naturale si è fatto sempre più dinamico, come dimostra l'apprezzamento del pubblico e il fiorire di nuove iniziative come quella padovana, ideata dallo staff dell'Ombra della Piazza in collaborazione con BeccoGiallo, che ha come protagonisti vignaioli sempre più giovani, pronti a fare del ritorno alla terra e dell'agricoltura sostenibile i loro principali punti di forza. Come ricorda Silvia, fra i responsabili della cantina "Insolente" sulle colline veronesi: "Per noi il vino è soltanto il frutto di una idea insolente, un progetto familiare, di passione per la comunità e per il territorio in cui viviamo. Ciò che produciamo è la semplice e naturale conseguenza di tutto questo."

L'anteprima della manifestazione, a ingresso libero e con prenotazione online, è fissata per sabato, dove dalle ore 19 sarà possibile incontrare da vicino i protagonisti di tre fra le cantine venete più promettenti del momento (Il Roccolo di Monticelli, Yeasteria e Nevio Scala) e assaggiare i loro vini in attesa del concerto del musicista brasiliano Gui Amabis.

Domenica invece la giornata principale: a partire dalle 11 e fino alle 20, con ingresso a 10 euro, si potranno degustare rigorosamente open air i vini di tutte le cantine presenti, con un momento speciale dedicato alla Grande Lotteria del Vino alle ore 19 e il concerto blues di Enrico Crivellaro, Enzo Carpentieri, Pietro Taucher e Kenn Bailey a chiudere la giornata.

All'Ombra della Piazza e Parco Della Musica - Padova presentano la prima edizione di Peace & Wine.

30 produttori di Vino Naturale fra i più interessanti del momento sbarcano al Parco Della Musica - Padova per farci conoscere le

loro creature più curiose.

Sabato 19 maggio: dalle 19, Ouverture con Picnic, per conoscere a un metro/metro e mezzo di distanza chi il Vino Naturale lo fa con gioia ed amore.

A seguire concerto del musicista e produttore brasiliano Gui Amabis.

Domenica 20 maggio: dalle 11 alle 20 potremo assaggiare e riassaggiare le loro squisite stranezze in giro per il parco, rigorosamente open air, che i vini artigianali han sempre bisogno di ossigeno!

A chiudere in bellezza la serata ci penseranno Enrico Crivellaro, Enzo Carpentieri, Pietro Taucher e Ken Bailey con il loro blues d'altri tempi.

Consigli essenziali: riesumare dal baule le coperte di Linus preferite da stendere sull'erba verde del parco al momento più opportuno, invocare la Dea Bendata per avere buona fortuna alla Grande Pesca del Vino (dove comunque si vince quasi sempre).

Un grandissimo ringraziamento a BeccoGiallo Editore e Sarah's Scribbles per le grafiche dell'evento.

Video di Federico Serafini, music by Audionautix, license CC BY 4.0

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-peace-wine-anteprima-con-degustazione-46146452281

https://www.facebook.com/events/157424541597021/