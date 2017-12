I Pearl Jam allo Stadio Euganeo di Padova

I PEARL JAM tornano in Italia con tre concerti evento: il 22 giugno 2018 agli I-DAYS di Milano (AREA EXPO-Experience Milano), il 24 a Padova allo Stadio Euganeo e il 26 a Roma allo Stadio Olimpico.

Gli iscritti al fan club ufficiale della band avranno la possibilità di accedere alle prevendite delle date di Roma e Padova già dalle ore 9 di venerdì 1 dicembre 2017 collegandosi al sito www.pearljam.com. I fan avranno modo di acquistare i biglietti per la data agli I-Days di Milano tramite la prevendita My Live Nation già dalle ore 12 di mercoledì 6 dicembre per 48 ore, registrandosi gratuitamente (o effettuando l’accesso al proprio account) su www.livenation.it. I biglietti per tutti e tre i concerti andranno invece in vendita generale a partire dalle ore 12 di lunedì 11 dicembre 2017 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

I Pearl Jam s’imbarcheranno in un tour europeo di 14 date tra giugno e luglio del prossimo anno. Il tour estivo partirà il 12 giugno da Amsterdam e si concluderà il 14 luglio a Lisbona. La band ritornerà ad esibirsi a Roma dopo 21 anni (l’ultima volta fu al PalaEur nel 1996) e per la prima volta a Padova e Cracovia.

Per informazioni sulle date italiane contattare:

LIVE NATION ITALIA

(02.53006501 – info@livenation.it – www.livenation.it)

PER INFORMAZIONI SULLA DATA DI PADOVA

info@zedlive.com | www.zedlive.com | Tel. 049/8644888 e 049/0990260

Biglietti disponibili presso la biglietteria del Gran Teatro Geox, a Padova, e presso la biglietteria del Gran Teatro Morato, a Brescia, oltre che presso i punti vendita abituali ZED! (elenco completo al sito www.zedlive.com).Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visitare il sito www.livenation.it

Di seguito il calendario completo con le date europee:

12 GIU - Amsterdam, Paesi Bassi - Ziggo Dome

15 GIU - Landgraaf, Paesi Bassi - Pinkpop Festival

18 GIU - Londra, Inghilterra - O2 Arena

19 GIU - Londra, Inghilterra - O2 Arena

22 GIU - Milano, Italia - I-Days Festival (AREA EXPO- Experience Milano)

24 GIU - Padova, Italia - Stadio Euganeo

26 GIU - Roma, Italia - Stadio Olimpico

1 LUG - Praga, Repubblica Ceca - O2 Arena

3 LUG - Cracovia, Polonia - Tauron Arena Kraków

5 LUG - Berlino, Germania - Waldbühne

7 LUG - Werchter, Belgio - Rock Werchter Festival

10 LUG - Barcellona, Spagna - Palau St. Jordi

12 LUG - Madrid, Spagna - Mad Cool Festival

14 LUG - Lisbona, Portogallo - NOS Alive Festival

PEARL JAM

Il 22 ottobre 2015 i Pearl Jam hanno festeggiato 25 anni di carriera sul palco, 10 album in studio e centinaia di performance e concerti live che rimarranno per sempre impressi nella storia. La band, idolatrata dalla stampa e dai fan, ha venduto oltre 85 milioni di dischi in tutto il mondo ed è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2017.

Per celebrare i leggendari concerti sold-out al Wrigley Field durante la stagione del campionato dei Chicago Cubs è uscito nelle sale il film-documentario Let’s Play Two (la colonna sonora del film è disponibile per la vendita e lo streaming). Per maggiori informazioni: www.letsplaytwofilm.com.