Grunge Gold Soundz: Pearl Jam – Ten, incontro alla Limerick

In occasione degli imminenti concerti a Padova di Pearl Jam e Alice in Chains, Gold Soundz dedica il mese di aprile al sound di Seattle: quattro serate dedicate a ripercorrere altrettante band e dischi fondamentali dei primi anni '90, tra ascolti, aneddoti e video d'epoca.

Si parte con l'anno 1991 e l'esordio dei Pearl Jam Ten: nati dalle ceneri dei promettenti Mother Love Bone, Eddie Vedder e compagni rappresentarono meglio di chiunque altro l'intero spettro delle influenze del movimento grunge, tra punk, metal, hard rock e il rispetto della tradizione del grande rock degli anni '70 (Neil Young e Led Zeppelin su tutti).

Un esordio fondamentale, che ha venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo, e contiene alcuni dei brani più famosi della band, come Jeremy, Alive, Even Flow e la ballata Black.

A condurre la serata ci sarà Giorgio Bonomi, caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo