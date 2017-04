Pedalata del 1 maggio a Cadoneghe

Come tradizione, la festa dei lavoratori a Cadoneghe sarà l’occasione per conoscere il territorio trascorrendo qualche ora in sella alla propria bicicletta, meteo permettendo. L’itinerario della pedalata collettiva (che prenderà il via lunedì poco dopo le 9 dal Parco della Repubblica) prevede il passaggio lungo diverse strade del territorio.

SCARICA IL PERCORSO DETTAGLIATO DELLA PEDALATA

Prevista come sempre la partecipazione di circa 1500 cicloamatori.

Due i punti di ristoro: il primo al Parco Speranza e il secondo al Parco delle ex Fonderie Breda, dove alle 11.30 circa è prevista anche l’inaugurazione dell’opera murale di Carmine Bellucci.

Nel pomeriggio, dalle 15 in poi, il punto di ritrovo sarà il Parco della Repubblica. Fra le manifestazioni previste, in programma animazione con giochi e giocattoli della tradizione popolare, a cura dell’associazione Maga Camaja, ed esibizioni di Parkour a cura dell’A.S.D. Parkourwave.

Info: biblioteca@cadoneghenet.it – tel. 049 706986