"La pelle dell'orso", serata speciale con gli autori a Ca'Sana

Una serata in cui il pubblico si inoltrerà nei luoghi dove è stato girato il film "La pelle dell'orso", una pellicola ambientata nei boschi della Val di Zoldo, nel Bellunese, tra le montagne più belle del mondo, sfondo perfetto per una storia come questa.

Ospiti

La serata avrà come ospiti d’onore Marco Segato (regista e autore), Massimo Calabria Matarweh (fotografo) e il produttore Francesco Bonsembiante e sarà l'occasione per presentare il libro fotografico realizzato da Massimo Calabria Matarweh e Marco Paolini, che racconta gli aneddoti legati alla produzione del film.

Mirko Artuso accompagnerà il pubblico in un racconto, interpretando le suggestive note scritte da Paolini tra proiezioni delle immagini di backstage e performance musicali di Debora Petrina e Sergio Marchesini.