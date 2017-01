La pelle dell’orso, proiezioni con il regista e produttore al cinema Esperia

SABATO 7 GENNAIO alle ore 21 al cinema Esperia alla proiezione del film

LA PELLE DELL’ORSO

saranno presenti il regista MARCO SEGATO

e lo scrittore MATTEO RIGHETTO

autore del romanzo da cui è stato tratto il film.

Gli ospiti incontreranno il pubblico presentando il film e l’opera letteraria che ne è all’origine.

Una pellicola che parla molto padovano: prodotta da Jole Film e distribuita da Parthénos, tratta da un’opera di uno scrittore della nostra città e diretta come primo lungometraggio di fiction dal concittadino Marco Segato, già autore di apprezzati documentari.

Il film è stato presentato a numerosi e prestigiosi festival internazionali dove è stato accolto con interesse, vincendo anche numerosi premi.

LA STORIA

Anni Cinquanta. In un villaggio nel cuore delle Dolomiti vivono Domenico, un ragazzino sveglio ma introverso, e il padre Pietro, un uomo consumato dalla solitudine e dal vino, che per campare lavora alle dipendenze di Crepaz. Il rapporto tra padre e figlio è aspro e difficile, i lunghi silenzi li hanno trasformati in due estranei.

Una notte la tranquillità della valle viene minacciata dal diaol, il diavolo, un orso vecchio e feroce che ammazza una vacca dentro una stalla. La comunità è in preda a un terrore superstizioso e non ha la forza di reagire. Una sera all’osteria in uno scatto d’orgoglio, Pietro lancia una sfida a Crepaz: ammazzerà l’orso in cambio di denaro. La sfida viene raccolta tra le risate e lo scetticismo generale.

È l’occasione che Pietro aspettava da tempo, il mattino dopo, senza dir nulla a nessuno parte per la caccia. Domenico lo viene a sapere e decide di seguirlo. A sua volta abbandonerà la sicurezza del paese per avventurarsi verso l’ignoto. Padre e figlio si immergono nei boschi, sempre più a fondo, fino ad esserne inevitabilmente trasformati. A poco a poco si riavvicinano, si riconoscono e il muro che li separava si sgretola nell’immensità della natura.

NOTE DI REGIA

Mentre leggevo La pelle dell’orso, il libro di Matteo Righetto da cui il film è stato tratto, ho subito pensato di aver trovato il soggetto ideale per raccontare la “mia storia”, quella di un viaggio al contempo fisico e spirituale, un’esperienza iniziatica per il giovane protagonista che lo spinge a riavvicinarsi al padre dopo anni di silenzi amplificati dall’assenza della madre e dalla vita dura di montagna. Rispetto al libro volevo disegnare un mondo più duro e complesso, e trovare un equilibrio tra il racconto di genere, le suggestioni fantastiche e l’intimità di un rapporto difficile tra padre e figlio. È nata così la sceneggiatura, scritta insieme a Enzo Monteleone e a Marco Paolini.

Il film racconta la grandezza del piccolo uomo mentre affronta la grande bestia, il superamento di quella linea d’ombra che segna l’uscita dell’uomo dall’età dell’innocenza per entrare in quella delle grandi sfide contro i mostri della natura e dello spirito. Oltrepassi la linea e non sei più lo stesso. E così sarà per Domenico. Le prove della vita non si superano senza coraggio, il coraggio per combattere non solo l’orso ma anche il dolore per una perdita e la paura del futuro. Temi e strutture presenti nei grandi romanzi americani, da Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain ai racconti di Ernest Hemingway e Jack London. A questi riferimenti si sovrappone l’epos antispettacolare dei racconti e dei romanzi di Mario Rigoni Stern, una lezione importante soprattutto per la descrizione dei boschi, delle montagne e delle vite degli uomini che li abitano. Uno stile che si sofferma sulla contemplazione della natura, sui piccoli gesti, sui momenti sospesi, attento alle vite degli uomini semplici e alla loro relazione con il mondo contadino.

Era mia intenzione fare un film che esplorasse le regole del “genere” senza però rimanerne schiacciato. Ne è uscito un film molto personale, intimo ed essenziale, nell’osservare da vicino gli stati d’animo dei protagonisti e il loro conflitto. Una fiaba nera ancorata alla realtà, dove il realismo della vicenda viene spinto al limite fino a sfiorare il fantastico. Come per l’orso, elemento quasi soprannaturale, che nella storia incarna tutte le paure più ancestrali. Il bosco quindi è il luogo centrale dello scontroincontro tra padre e figlio, tra Domenico e el Diàol. Qui è la natura a imporre le proprie regole e gli uomini sono costretti a rispettarle.

Fin da subito ho pensato a Marco Paolini nel ruolo del padre e lui ha accettato una doppia sfida: quella di mettersi nelle mani di un regista esordiente e quella di indossare una maschera inedita, da costruire con silenzi e sguardi, in un film un po’ anomalo per i canoni del cinema italiano.

Marco Segato

CAST ARTISTICO

Pietro Sieff Marco Paolini

Domenico Sieff Leonardo Mason

Sara Lucia Mascino

Crepaz Paolo Pierobon

Signora Dal Mas Maria Paiato

Franco Mirko Artuso

Bruno Valerio Mazzucato

Toni Dal Mas Massimo Totola

Santin Silvio Comis

Cast tecnico

Un film di Marco Segato

Soggetto Marco Segato

Sceneggiatura Enzo Monteleone, Marco Paolini, Marco Segato

Tratto dal romanzo “La pelle dell’orso” di Matteo Righetto edito da Ugo Guanda Editore

Fotografia Daria D’Antonio

Montaggio Paolo Cottignola, Esmeralda Calabria

Musiche Andrea Felli

Suono Remo Ugolinelli, Alessandro Palmerini

Scenografia Leonardo Scarpa

Costumi Silvia Nebiolo

Trucco ed effetti prostetici Andrea Leanza

Acconciature Romina Ronzani

Casting Marina Zangirolami – Argonauti

Prodotto da Francesco Bonsembiante

Una produzione Jolefilm con Rai Cinema

Film realizzato in associazione con De Rigo Vision SpA, Credito Valtellinese S.c., Tasci srl, Destro Flavio, Orsoni Davide ai sensi delle norme sul tax credite con Guido Maria Brera

Film riconosciuto di interesse culturale con contributo economico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale cinema

Opera realizzata con il sostegno della Regione del Veneto – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo e della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo

Distribuzione Parthénos

Ufficio stampa Lucrezia Viti e Livia delle Fratte

92′, colore, 1:2.39

Lingua Italiano

Paese Italia

FESTIVAL E PREMI

40. Montreal World Film Festival – World Competition, Canada, agosto 2016

Festival Annecy Cinéma Italien – Concorso, Francia, settembre 2016: vincitore del Grand Prix Fiction, del Prix Cicae, e del Prix Annecy Cinéma Haute-Savoie (Prix remis par le Conseil départemental)

21. Busan International Film Festival – Flash Forward, Sud Corea, ottobre 2016

39. Festival du film Italien de Villerupt (Compétition), Francia, ottobre-novembre 2016

Festival del Cinema Italiano in Brasile, novembre-dicembre 2016

12èmes Rencontres du cinéma italien de Toulouse (Compétition), Francia, dicembre 2016: vincitore del Prix du public

