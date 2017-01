"La pelle dell'orso" presentato da Segato e Bonsembiante al cinema Don Bosco

Martedì 10 gennaio alle ore 21 il regista Marco Segato e il produttore Francesco Bonsembiante incontreranno il pubblico del cinema Don Bosco di Padova in occasione della proiezione del film "La pelle dell'orso", con Marco Paolini.

La pellicola, vincitrice di numerosi premi in festival internazionali, tra cui quello come Miglior Film al Festival di Anncy e il Premio del Pubblico ai Rencontres du cinéma italien di Tolosa, racconta del percorso di formazione che unisce un padre e un figlio alla caccia di un orso, che minaccia il loro piccolo paese nelle Dolomiti bellunesi degli anni Cinquanta.

Un viaggio nella natura selvaggia e alla scoperta di sè stessi, in un western dolomitico al tempo stesso molto concreto e primitivamente fiabesco.