“Il penitente”, Luca Barbareschi e Lunetta Savino per la stagione di prosa al Teatro Sociale di Cittadella

Fiore all'occhiello delle numerose e importanti proposte culturali che Cittadella offre ai cittadellesi e ai suoi visitatori è la prestigiosa rassegna teatrale che anno dopo anno la Pro Cittadella, in collaborazione con ArteVen, “mette in scena” richiamando nel nostro Teatro Sociale un numero sempre più vasto di pubblico. Anche quella di quest'anno si appresta ad essere una Stagione di Prosa ricca e particolarmente emozionante, con tante interessanti proposte da diverse compagnie teatrali scelte appositamente e con cura per offrire spettacoli di alta qualità artistica.

Martedì 26 febbraio

Luca Barbareschi e Lunetta Savino

“Il penitente”

Di David Mamet

Con Lunetta Savino, Luca Barbareschi, Massimo Reale

E con Duccio Camerini

Musiche Marco Zurzolo

Traduzione e regia Luca Barbareschi

Produzione Teatro Eliseo - Fondazione Campania Dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia

Dettagli

Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage. Il penitente, l’ultimo testo composto nel 2016 per il teatro dal drammaturgo Premio Pulitzer statunitense David Mamet, descrive l’inquietante panorama di una società così alterata nei propri equilibri che l’integrità del singolo diviene l’aberrazione che devasta la sua vita e quella di chi gli vive accanto. L’influenza della stampa, la strumentalizzazione della legge e l’inutilità della psichiatria sono i temi di una pièce che si svolge tra l’ambiente di lavoro e il privato del protagonista. Un uomo buono, la gogna mediatica e giudiziaria fino al colpo di scena finale: una tragedia moderna, un dilemma morale.

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/cittadella/stagione-di-prosa-del-teatro-sociale?view=article&id=2263:lunetta-savino-il-penitente&catid=383&idrassegna=26

http://www.procittadella.it/event/il-penitente/

Biglietti

Prezzi per ogni singolo spettacolo:

Biglietto intero euro 25 - Biglietto ridotto euro 22 - Ridotto studenti euro 10

La vendita dei singoli biglietti si effettuerà, presso il botteghino del Teatro, dalle 17 alle 19 del giorno antecedente ogni spettacolo ed il giorno di ciascun spettacolo dalle ore 20.

Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.

Informazioni e comunicazioni

Comune di Cittadella, Uf cio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

www.arteven.it - www.procittadella.it

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/cittadella/178-teatro-sociale-di-cittadella/135-stagione-teatrale#info

Gallery