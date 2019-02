Pennacchi e Artuso in “Imprenditori (iva compresa)” al teatro ai Colli

Per raccontare un grande mito letterario del ’900, quello dell’imprenditore veneto, gli attori Mirko Artuso e Andrea Pennacchi(in questa produzione di Teatro Boxer) ha seguito la più antica ricetta comica del mondo: prendere due improbabili protagonisti, metterli nella peggior situazione immaginabile e lasciali lì, a friggere. Costretti a dialogare l’uno con l’altro, si scontrano subito sulle rispettive visioni del mondo, su cos’è un’impresa, finendo persino per scoprire di essere innamorati della stessa donna: Iva. Gianluca Ostinati e Fabiano Tonon sono bloccati in aeroporto a Bucarest in attesa del volo per Venezia. Il primo è un operatore culturale, almeno così ama definirsi, ha promosso l’immagine di una ricca famiglia di industriali tessili e adesso, dopo un rovescio di fortuna, fa l’imbonitore alle aste d’arte televisive. L’altro ha fatto la scuola alberghiera e poi, con grande coerenza, ha messo su una ditta di disinfestazione. L’aereo non parte, la voce metallica dell’altoparlante accampa per il ritardo delle scuse sempre più fantasiose (problemi personali del pilota, improvviso passaggio di oche canadesi, etc), smentite da uno speaker veneziano che in stretto dialetto lagunare cerca di tenere alto il morale.

Una seccatura, una pausa imprevista che diventa l’occasione per riflettere un po’ sulla propria condizione di vita. Le cose non vanno più bene come una volta, la macchina ha rallentato, correre come dei pazzi non serve più, bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo.

Sabato 9 febbraio

Teatro ai Colli di via Monte Lozzo (Padova)

Imprenditori (iva compresa)

Con Mirko Artuso e Andrea Pennacchi

Teatro Boxer

Teatro ai Colli (Via Monte Lozzo – Padova)

Intero: 8 euro; ridotto 7 euro; under 14 gratuito

Info e prenotazioni: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

