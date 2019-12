"Pensaci, Giacomino" di Luigi Pirandello in scena a Carmignano di Brenta

Lunedì 16 dicembre alle ore 20.45 il "Dicembre culturale" organizzato all'Assessorato alla Cultura, presso l'Auditorium di via Diritti dei Bambini, propone lo spettacolo "Pensaci, Giacomino" di Luigi Pirandello: sul palco il Gruppo Teatro d'Arte "Rinascita" di Paese (Tv) per la regia di Renzo Santolin, in collaborazione con Musica e Spettacolo.

Ingresso gratuito.

In scena

Il professor Agostino Toti ha, nella commedia, la funzione di Deus ex machina: dà inizio al dramma (o commedia?) sfidando il suo ambiente e convolando a nozze con la giovanissima Lillina, incinta del ragazzo Giacomino. In questo modo egli riuscirà (secondo i suoi intenti) a “vendicarsi” dello stato e della società che hanno sempre trattato con scarso riguardo la sua professione di insegnante, corrispondendogli un misero stipendio: alla sua morte la giovane sposa potrà usufruire della sua pensione per moltissimi anni… Alla fine, dopo aver fronteggiato con superba ironia e divertimento interiore l’ipocrisia ed il perbenismo della società siciliana, le rimostranze della famiglia di lei, le intromissioni melliflue e viscide del parroco, conclude l’azione con un atto di coraggio: costringe l’amante della moglie a non abbandonarla e rimane, da “marito” a difesa del rapporto e della felicità dei due giovani e del loro figliolo. C’è, in questa commedia, tutta la polemica di Pirandello contro il perbenismo bigotto, il formalismo ed il falso orgoglio dell’ordine sociale. Pirandello sfodera tutta la sua paradossale visione della vita, tutto il suo ribellarsi alle convenzioni mortificanti della società, per dare luce all’incerto destino dell’uomo.

"…e se poi tutti gli imbecilli del paese ne vorranno ridere, ne ridano pure! Non me ne importa niente…"

L.Pirandello

Info web

http://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it/aree-tematiche/cultura-manifestazioni-sport/dicembre-culturale-2019.html