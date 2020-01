Rassegna letteraria: “Pensiamoci” di Andrea Quadrani al Caffè Letterario Treccani

Rassegna letteraria: “Pensiamoci” di Andrea Quadrani.

L'evento

Venerdì 31 Gennaio alle ore 18 presso il Caffè Letterario Treccani di Padova, Andrea Quadrani presenta il suo nuovo libro: "Pensiamoci". Con questa nuova pubblicazione, “il narratore conduce i lettori in una incredibile avventura, all’interno di un bistrot di Padova, sullo sfondo della storia d’amore tra due ragazzi simili nell’anima e nei mesi che si rincorrono gagliardi”.

Andrea Quadrani

Andrea Quadrani è un romano importato a Padova. Nella città del Santo svolge tantissimi lavori, a contatto con “le anime”: autista di nobiluomini, rappresentante e Sommelier (quest’ultima attività praticata per vent’anni in locali di proprietà e non). Nel tempo, sviluppa quella che da sempre è stata la sua passione: scrivere. Convinto da una amica, apre un blog dove inserisce suoi racconti e poesie, perché è sicuro che “l’autore esiste solo se qualcuno lo legge” (http://spiritiarguti.blogspot.it).

Il libro

“Pensiamoci” è la sua quarta pubblicazione; dopo due libri di racconti brevi e poesie e Beviamoci (2017) di cui questo è la degna prosecuzione. Al centro del nuovo libro ci sono le anime di chi lavora nel mondo della ristorazione. Dal cameriere al lavapiatti, dal banconiere al titolare o ai sommelier. Mestiere del quale Quadrani stesso ne conosce peccati e virtù per averlo vissuto di persona.

Ingresso

L’ingresso è libero. Per info: 0496750024 oppure 3802391963.

Info web

https://www.facebook.com/events/459042284792869/