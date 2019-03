Pensioni e dintorni: tutte le novità, incontro a Villafranca

Tutte le novità su pensioni e dintorni mercoledì 27 marzo a Villafranca Padovana serata informativa con Amministrazione Comunale, Epaca Coldiretti e associazione culturale PerCorsi

Quota 100, ma anche “quota 41” per lavoratori precoci e mansioni usuranti, proroga dell’opzione donna, riscatto agevolato della laurea e di periodi non coperti da contribuizone. È ricca di contenuti la serata informativa sulle principali novità previdenziali del 2019 promosso mercoledì 27 marzo a Villafranca Padovana in Sala Polivalente alle 20.45 su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, dell’associazione culturale PerCorsi e del Patronato Epaca Coldiretti.

Intervengono il sindaco di Villafranca Padovana Luciano Salvò e il responsabile provinciale di Epaca Padova Paolo Casaro. “Sarà un incontro ricco di contenuti perché sono molte le novità sul fronte previdenziale - afferma Casaro - che investono una platea significativa di lavoratori. In questi mesi si parla molto di quota 100, ma anche della possibilità di riscattare la laurea in forma agevolata, della possibilità di anticipare la pensione per lavoratori precoci e per chi svolge attività usuranti. In queste settimane abbiamo riscontrato un significativo incremento degli accessi agli uffici del Patronato Epaca Coldiretti Padova proprio perché i cittadini e i lavoratori sono alla ricerca di informazioni e di assistenza per inoltrare le diverse domande. Assistenza che viene offerta gratuitamente insieme a tutta la consulenza necessaria per districarsi fra le numerose novità.

Questa serata permette di ricevere una serie di informazioni di base utili per un primo orientamento in campo previdenziale. Ovviamente siamo a disposizione per ogni altro approfondimento e ringtaziamo l’amministrazione comunale di Villafranca per questa opportunità preziosa offerta alla cittadinanza”.