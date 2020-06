“Per Padova noi ci siamo": un flashmob al Portello trasmesso anche sui canali social 

Nella piazzetta di Porta Portello venerdì 12 giugno alle ore 11.30 ci sarà un flashmob, organizzato dal Csv di Padova, per Padova Capitale europea del Volontariato, a sostegno della campagna di raccolta fondi per il progetto "Per Padova noi ci siamo”.

La campagna chiuderà il 30 giugno prossimo e per raggiungere la cifra prevista, si è pensato di comunicare l'emergenza sociale tuttora presente nel territorio di Padova utilizzando il flashmob.

Una ventina di volontari si disporranno sulla piazzetta di Porta Portello, indossando le casacche arancioni del progetto e a turno diranno una frase che riporta una delle richieste pervenute al centralino durante questo periodo di emergenza. L'evento durerà 30 minuti e sarà trasmesso in diretta sui canali social di Padova Capital