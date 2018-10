Passeggiate a piedi e in bicicletta “Percorsi di pace a Padova 2018”

L’Assessorato alla cultura e turismo e l’Assessorato alla pace, diritti umani e cooperazione internazionale del Comune di Padova organizzano delle passeggiate, a piedi e in bicicletta, attraverso i luoghi che in città testimoniano le vicende e i personaggi illustri che hanno segnato la sua storia negli eventi bellici per l’impegno rivolto all’affermazione dei valori di giustizia e di pace.

I partecipanti vengono condotti, da esperti e storici, lungo una serie di percorsi per scoprire segni e storie di pace spesso sconosciuti.

L’iniziativa, che si svolge in concomitanza con le celebrazioni legate al Centenario della Grande Guerra e alla proclamazione di Padova Capitale della Pace, è realizzata in collaborazione con la sede di Padova del Movimento internazionale della riconciliazione - Mir e l’associazione Amici della Bicicletta - Fiab Padova.

Per scoprire i luoghi della pace a Padova è possibile scarica l’app “APPace”, disponibile per dispositivi Android.

Percorsi a piedi

Percorso della pace - max 25 partecipanti

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Lunghezza: 2 km circa

Difficoltà: bassa

Punto di partenza: Palazzo Moroni, via VIII febbraio

Punto di arrivo: Tempio della Pace, via Niccolò Tommaseo, 47

Orario di partenza: ore 10

Percorso del Santo - max 25 partecipanti

Tempo di percorrenza: 90 minuti circa

Lunghezza: 1 km circa

Difficoltà: bassa

Punto di partenza: Palazzo Moroni, via VIII febbraio

Punto di arrivo: piazza del Santo

Orario di partenza: ore 11

Percorsi in bicicletta

Percorso dei Giusti - max 50 partecipanti

Tempo di percorrenza: 2 ore e 15’ circa

Lunghezza: 6 km circa

Difficoltà: bassa

Orario di partenza: ore 14

Punto di partenza: Internato Ignoto, viale dell’Internato Ignoto

Punto di arrivo: Palazzo Moroni, via VIII febbraio

Percorso dell’Armistizio - max 50 partecipanti

Tempo di percorrenza: 2 ore e 30’ circa

Lunghezza: 7,5 km circa

Difficoltà: bassa

Orario di partenza: ore 15

Punto di partenza: Palazzo Moroni, via VIII febbraio

Punto di arrivo: Villa Giusti, via Armistizio, 277/A

Al momento della partenza viene richiesto il pagamento di 3 euro a copertura dei costi di assicurazione.

Iscrizioni

Iscrizione obbligatoria compilando l’apposito form online, attivo dal 6 al 17 ottobre 2018.

Form d’iscrizione percorsi a piedi

Form d’iscrizione percorsi in bicicletta

L’iscrizione viene effettua per ordine di registrazione, fino al raggiungimento dei partecipanti massimi previsti per ciascun percorso.

Per informazioni

Ufficio Cooperazione internazionale - Comune di Padova

telefono 049 8205053

email cooperazione internazionale@comune.padova.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1389509094516249/