Terzo incontro del percorso formativo per l’Affido Familiare a Selvazzano Dentro

Giovedì 17 maggio alle ore 18.45 a palazzo Eugenio Maestri è in programma il terzo incontro “La famiglia affidataria: ruoli, emozioni e motivazioni” del percorso formativo per l’affido familiare, organizzato dal C.A.S.F. (Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare di Padova Ovest), aperto a tutti coloro che desiderano informarsi e avvicinarsi alle tematiche dell’accoglienza e dell’affido.

SCARICA IL VOLANTINO CON TUTTI GLI INCONTRI

In contemporanea verrà dedicato anche ai bambini delle famiglie interessate uno spazio educativo per affrontare il tema dell’accoglienza.

Intervengono gli operatori del Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare Padova Ovest.

“Famiglie al centro: la forza delle reti” è cofinanziato dall’assessorato ai servizi sociali della Regione Veneto e da sedici comuni nella provincia di Padova (Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Cervarese Santa Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e Veggiano) all’interno dei quali è nato e cresciuto. Si tratta di un progetto finalizzato alla promozione dell’accoglienza, al sostegno della genitorialità ed alla sensibilizzazione sul tema dell’affido.

Prossimi incontri

Giovedì 17 maggio – La famiglia affidataria: ruoli, emozioni e motivazioni

Giovedì 24 maggio – Il Centro per l’Affido, il ruolo degli operatori coinvolti

Giovedì 31 maggio – Testimonianze e riflessioni a confronto

È richiesta l’iscrizioneall’indirizzo mail casfpdovest@comune.selvazzano-dentro.pd.it o al numero telefonico 388.7882121

Informazioni

Palazzo Eugenio Maestri

via Roma, 32 - Selvazzano Dentro

388.7882121

casfpdovest@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare - Padova Ovest