Doppio appuntamento con il percorso dedicato ai Salmi al Centro Universitario

Il percorso dedicato all’approfondimento dedicato ai Salmi, promosso dal Centro Universitario di Padova, prosegue con una due-giorni sabato 21 e domenica 22 aprile di approfondimenti e preghiera, accompagnati dal monaco di Bose, Ludwig Monti.

Programma

Si inizia sabato 21 aprile con il tema "Tutta l’esistenza nella preghiera dei Salmi", che verrà sviluppato in due appuntamenti (ore 15-16.15 e ore 16.45-18), al Centro Universitario in via Zabarella.

A seguire, alle ore 19, nella chiesa di Santa Caterina in via Cesare Battisti ci sarà la celebrazione eucaristica con commento al Salmo 117.

La proposta riprende domenica 22 aprile, alle ore 9.30, in Centro Universitario, con l’approfondimento su "Pregare i Salmi con Cristo". Anche in questo caso due appuntamenti (ore 9.30-11 e 11.30-13).

A seguire, per chi lo desidera, pranzo condiviso “porta e offri”. La partecipazione è libera ma è consigliata l’iscrizione per questioni organizzative: info@centrouniversitariopd.it

Contenuti

Sullo sfondo alcune domande. Se i salmi sono il respiro dei nostri sensi e dei nostri sentimenti, la carne delle nostre relazioni quotidiane, perché ci siamo allontanati da questo tesoro, che per secoli ha costituito la preghiera di uomini e donne nella gioia e nel dolore, nell’esultanza e nel pianto? Perché non sappiamo più accompagnare con i salmi i giorni luminosi e quelli bui della nostra vita, fino a sperare, attraverso le loro parole poetiche eppure così carnali, una vita oltre la morte? Il tesoro dei salmi attende di essere riscoperto, con la sapienza dei rabbini, dei padri della chiesa e della liturgia cristiana. È un tesoro che Gesù conosceva, meditava, pregava e amava: attraverso le sue parole, i suoi gesti e i suoi incontri oggi possiamo riscoprire i salmi, che alla luce del Vangelo ci guidano sulla via della vita.

Accompagnati da Ludwig Monti si cercherà di comprendere meglio il valore profondo dei Salmi nella vita del credente.