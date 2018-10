La persecuzione razziale in Italia 1938-1945, giornata di studi a Palazzo Bo

"E' successo e quindi può succedere di nuovo" scriveva Primo Levi. Sono passati 80 anni, la vita di un uomo, tre generazioni, da quel che accade allora in Italia tra indifferenza e invisibilità. Nel 1938, a seguito dei provvedimenti sulla razza, dall’Università di Padova sono espulsi 51 docenti ebrei e numerosi studenti «di razza ebraica».

A 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali, il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea (CASREC) organizza due giornate di studio (16 ottobre e 5 dicembre) dedicate alle leggi razziali. L’obiettivo è quello di analizzare non solo il contesto storico che ha portato all’adozione in Italia di una legislazione discriminatoria contro gli ebrei e alla loro persecuzione, ma anche le questioni legate alla successiva reintegrazione dei sopravvissuti allo sterminio nella vita dell’Italia repubblicana, mettendo a fuoco i nodi tematici centrali del dibattito scientifico nazionale e internazionale sulla persecuzione antisemita.

I due incontri, promossi in collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi storici (SPGI), il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità (DISSGEA), il Centro per la storia dell’Università di Padova (CSUP), la Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), e con il patrocinio del Comune di Padova, sono rivolti a docenti, studenti e a tutti i cittadini che vogliano conoscere sia come lo Stato italiano privò gli ebrei di tutti i diritti civili, condannandoli all’invisibilità e perseguendoli, sia i drammi e i problemi che colpirono i sopravvissuti al loro rientro dopo la guerra.

Martedì 16 ottobre alle ore 15 in Aula Nievo di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova si terrà l’incontro dal titolo “La persecuzione razziale in Italia 1938-1945 nell’ambito delle giornate di studio dedicate alle leggi razziali. Dopo i saluti di Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova, prenderanno la parola Michele Sarfatti, Giulia Simone, Giovanni Focardi ed Enrica Asquer moderati da Gadi Luzzatto Voghera.

Verranno approfonditi temi quali l'elaborazione delle leggi antiebraiche fasciste e il contesto europeo, il caso padovano con l’espulsione di docenti e studenti, i magistrati fascisti ebrei.

