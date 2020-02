“Ho perso il filo”, Angela Finocchiaro al Verdi per la rassegna “Il Suono e la Parola”

La quinta edizione della rassegna Il Suono e la Parola. Primavera tra letteratura, musica e teatro – promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Scuola di Musica “Gershwin” – ospita lunedì 6 aprile alle ore 21 al Teatro Verdi l'ultima tappa del tour nazionale dello spettacolo di Angela Finocchiaro dal titolo Ho perso il filo.

Una commedia, una danza, un gioco, una festa che ha fatto divertire ed emozionare gli spettatori di tutta Italia.

In scena un’Angela Finocchiaro inedita che racconta con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo il suo spaventoso Minotauro.

Come il mitico eroe Teseo, Angela si infila nei meandri del Labirinto e, passo dopo passo, supera trabocchetti e prove di coraggio circondata da acrobati, danzatori e spiriti dispettosi che la circondano, la disarmano, la frullano come fosse un frappè e soprattutto tagliano il filo che le assicurava la via del ritorno.

Si ride, ci si emoziona e si riscopre il senso di parole come coraggio e altruismo in uno spettacolo che si avvale degli straordinari danzatori guidati dall’inventiva di Hervè Koubi – uno dei più talentuosi e affermati coreografi sulla scena internazionale – e naturalmente della capacità comica di Angela Finocchiaro di raccontare un personaggio che è molto personale e allo stesso tempo vicino al cuore di molti.

