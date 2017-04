AperyShow Charity Event a Camposampiero

Onlus Giochiamo con Sofia

Nasce in memoria della piccola Sofia Zella, mancata nell'aprile 2015 a soli tre anni per una rara malattia genetica.

L'obbiettivo dell'associazione è quello di abbattere i limiti e gli ostacoli che impediscono ai bambini malati di vivere quelli che sono a tutti gli effetti i loro diritti, ovvero di dedicarsi al gioco senza discriminazioni, potendo alleviare grazie alle proprie famiglie, seppur in minima parte, il dolore della malattia.

https://www.facebook.com/ giochiamoconsofia/