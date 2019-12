Mercato coperto di Campagna Amica: musica dal vivo, cuori di cioccolato per Telethon e consegna a domicilio

I padovani e i tanti visitatori della città nel weekend che precede il Natale potranno trovare il meglio dell’agroalimentare di casa nostra, firmato dagli agricoltori di Campagna Amica. Sabato 21 dicembre Coldiretti invita i padovani a visitare anche il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Vicenza 23, dove le oltre venti aziende agricole presenti propongono due eventi natalizi. Da una parte il concerto dal vivo “Sulle note del gusto” con i gli allievi di Padova Musica, che in queste settimane hanno suonato anche in altri mercati di Campagna Amica. Dall’altra spazio alla solidarietà a favore di Telethon con la distribuzione, da parte dai giovani agricoltori di Coldiretti Padova, dei cuori di cioccolato in cambio di un’offerta a sostegno della ricerca. Da sempre Coldiretti Padova si mobilita per la maratona di Telethon e gli imprenditori, a partire dai giovani e dalle donne, scendono in campo per raccogliere le offerte.

Solidarietà

Restando in tema di solidarietà continua anche la vendita dei coloratissimi e originali cuori realizzati con il legno degli alberi schiantati dalla tempesta Vaia e dipinti dagli studenti del liceo artistico Modigliani, con il coordinamento dell’artista e imprenditrice agricola padovana Wally Fabbro. Il ricavato sarà devoluto, sulla scia dell’azione intrapresa dalle imprenditrici di Coldiretti più di un anno fa, per la ricostruzione dei boschi dell’Altopiano di Asiago. Ogni cuore è un pezzo unico e originale, una vera e propria opera d’arte, accompagnata dalla firma del suo giovane autore. Agli studenti del “Modigliani” è stato affidato un tema ben preciso: la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. Per sensibilizzare i padovani Coldiretti insieme ai ragazzi del liceo artistico mette a disposizione questi cuori colorati e suggestivi, che sottolineano la “grande bellezza” ma anche la fragilità delle nostre campagne.

Idee regali a km0

Come sempre i produttori di Coldiretti Campagna Amica Padova presentano le tipicità di stagione, gustosi preparati, produzioni originali e tante idee regalo per il Natale e per la tavola dei giorni di festa. Dalla frutta alla verdura, dagli insaccati ai latticini, dal miele alle confetture: questi e molti altri i prodotti rigorosamente a “km 0” presentati dagli agricoltori padovani insieme ad alcune novità come l’alga spirulina, coltivata in avveniristiche serre a Codevigo o le farine di mais marano e altri grani pregiati, ideali per pane e altri preparati. Tra le novità di questo Natale spicca la possibilità di usufruire del servizio di consegna a domicilio dal Mercato Coperto di via Vicenza alla propria abitazione. Tute le informazioni direttamente al mercato di via Vicenza sabato mattina. I clienti potranno fare la spesa e farsela consegnare a casa oppure concordare le modalità di prenotazione e consegna.

Produttoti e vendita diretta

Questo intenso fine settimana con Campagna Amica permette ai padovani di conoscere e apprezzare le specialità dei produttori impegnati nella vendita diretta. Secondo i dati dell’indagine Coldiretti/Ixè quasi la metà delle famiglie italiane (48%) rispetterà la tradizione servendo a tavola il meglio della tipicità regionale. La preparazione casalinga delle feste è infatti – sostiene la Coldiretti – una attività tornata ad essere gratificante per uomini e donne e all’interno delle mura domestiche. Il rito della preparazione di specialità alimentari caratteristiche delle festività natalizie è un’evocazione piacevole dei segreti tramandati da altre generazioni. La ricerca nella memoria dei sapori antichi svela i ricordi dell’infanzia e per le nuove generazioni diventa una scoperta e motivo di racconti del passato.

Info web

