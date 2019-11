Il pesce dell’Adriatico al mercato coperto di Padova

Le sarde appena pescate saranno messe sulla griglia per la degustazione di sabato mattina, 9 novembre, al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, nella giornata dedicata al pesce dell’Adriatico. E’ il primo appuntamento padovano del gemellaggio fra gli agricoltori di Coldiretti e i Casoni della Fogolana di Codevigo: dopo il successo delle cene a tema ospitate ai Casoni in collaborazione con la cooperativa Terre di Mezzo, una rassegna che tra settembre e ottobre ha coinvolto numerosi produttori agricoli e centinaia di persone interessate a conoscere le tipicità di casa nostra, ora il gemellaggio prosegue al Mercato Coperto di Padova, in via Vicenza 23, sempre alla scoperta delle tipicità dell’agricoltura padovana.

Il pescato fresco dell’Adriatico

Anche la pesca rientra fra le attività agricole venete e sabato la rassegna apre appunto con il pescato fresco dell’Adriatico, presentato dalla Società Agricola Alissa. Il pesce appena pescato arriverà a Padova fin dal primo mattino dove verrà cotto alla griglia e offerto in degustazione ai clienti del mercato contadino aperto ogni sabato mattina e mercoledì pomeriggio in via Vicenza. Un assaggio che restituisce tutto il sapore del pesce e del mare, accompagnato dal pane fresco e dal vino Doc, insieme ad altre tipicità offerte dagli agricoltori. Il gemellaggio fra il Mercato Coperto e i Casoni della Fogolana, con il patrocinio del Comune di Padova e del Comune di Codevigo, proseguirà fino agli inizi di dicembre ogni sabato mattina, dalle 8 alle 13, con la presentazione dei principali prodotti dell’agricoltura padovana di stagione: i radicchi veneti, la zucca, le patate americane e l’innovativa alga spirulina. Ad ogni appuntamento saranno presenti i produttori che illustreranno le caratteristiche e le tecniche di coltivazione e offriranno dei gustosi assaggi grazie ai tutor o agli agrichef di Coldiretti.

Le aziende

Come sempre le oltre venti aziende agricole di Campagna Amica Coldiretti Padova presentano il meglio delle tipicità fresche e di stagione del territorio, con molte proposte per l’autunno a tavola, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni durante l'orario di apertura.

Il Mercato Coperto Padova km 0

Il Mercato Coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.

Info web

https://www.facebook.com/coldirettipadovakm0/

