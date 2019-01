Incontri tra cultura ed enogastronomia “Agricoltura” d’acqua dolce e salata al ristorante “N’altraroba”

Anche l’allevamento di pesce d’acqua dolce e salata e la pesca sono attività agricole a tutti gli effetti. E proprio a questo comparto così importante e dinamico nella nostra regione, grazie all’impegno di numerose aziende, viene dedicato il nuovo incontro cultural gastronomico “Senza nulla di troppo - Campagna Amica in Tavola” promosso da Coldiretti Padova in collaborazione con il ristorante “N’altraroba” di Rubano, che hanno per protagonisti gli agricoltori padovani e le loro produzioni.

Giovedì 24 gennaio, alle 19.30 spazio dunque all’agricoltura d’acqua dolce e salata con il pesce d’acqua dolce dell’azienda agricola Michele Cazzaro di Villa del Conte e il pesce del mare Adriatico della società agricola Alissa di Roberto Fabris. Gli allevatori imprenditori, presenti ogni settimana al mercato di Campagna Amica, illustreranno le caratteristiche e le qualità del pesce d’acqua dolce e salata protagonista della serata nei piatti creati per l’occasione dallo chef Angelo Pisano che metterà a punto un menù in grado di esaltare al meglio le virtù del pesce fresco.

“Campagna Amica in tavola” è un viaggio tra le tipicità padovane in compagnia degli agricoltori, pronti a raccontare nel dettaglio come nascono i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, come scegliere il meglio e come riconoscerne l’origine e la qualità. Ciascuno di loro presenterà i propri prodotti poco prima dell’ora di cena, soffermandosi sulle caratteristiche e le qualità, ma anche sulla storia dell’azienda, che spesso coincide con quella di una o più famiglie che hanno scelto di dedicarsi all’agricoltura.

«Si tratta degli agricoltori che animano i nostri mercati di Campagna Amica» afferma Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova «a partire dall’appuntamento del mercoledì pomeriggio proprio a Rubano, in piazza della Repubblica, e dal Mercato Coperto di Padova che oltretutto si trova a pochi chilometri in linea d’aria dal ristorante che ci ospita per questa iniziativa. Non è un caso infatti che questo locale, che ringraziamo per l’attenzione verso le tipicità della nostra terra, abbia scelto per la spesa a “km zero” proprio il nostro Mercato e le nostre aziende. I nostri produttori scelgono dunque di approfondire il dialogo e il confronto con i consumatori, nei nostri mercati ma anche direttamente in ristorante. Prima di mettersi a tavola gli ospiti del ristorante converseranno direttamente con chi produce le specialità enogastronomiche che poi saranno proposte durante la cena. E’ un importante momento di scambio e di confronto fra produttori e cittadini consumatori». La rassegna prosegue tutte le settimane fino al 21 marzo, dedicando ogni serata ad un particolare prodotto.

Info

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 049 631466 o scrivere a info@naltraroba.com. Sulle pagine Facebook di Campagna Amica Padova e del ristorante è pubblicato anche il calendario dei prossimi appuntamenti.

https://www.facebook.com/events/792032534494334/