Pet Show al centro commerciale Airone di Monselice

Weekend dedicato agli amici a 4 zampe; ospite Edoardo Stoppa Monselice

Il Centro Commerciale Airone invita tutti i suoi visitatori sabato 6 e domenica 7 maggio, alla terza edizione della rassegna "Pet show" - AMICI ANIMALI.

L'evento si configura come una vetrina per tutte quelle associazioni che nel territorio sono impegnate in attività di sensibilizzazione a favore dell'affido e contro il randagismo e l'abbandono degli animali. Nel corso delle due giornate Airone ospiterà dimostrazioni di agility dog, utilità e difesa, educazione di base e condotta, obbedience, ricerca e soccorso, pet therapy.

Ci saranno inoltre stand dedicati alle realtà che si occupano dei nostri amici animali, come la clinica veterinaria o il punto toelettatura. Sarà possibile assistere a bellissimi spettacoli cinofili e addirittura iscrivere il proprio cagnolino a una vera rassegna canina.

E non è finita qui: sabato 6, dalle 17, arriverà direttamente da Striscia la Notizia l'amico degli animali Edoardo Stoppa! Sarà una grande occasione per trascorrere un'esperienza unica in compagnia dei nostri amici animali al Centro Commerciale Airone.

Ulteriori informazioni sul sito web: centrocommercialeairone.it

Si ringrazia: Brico Io - L'isola Dei Tesori, Associazione Rifugio Giardino di Luna, Associazione Italiana Amici dell'Uomo, EventsForDog, Reciprocity -PMA VET, Anta - Associazione Nazionale Tutela Animali, Guardie per l'Ambiente - Veneto, Reico Vital-Systeme, Wedding Dog Sitter, Centro Cinofilo Gli amici di Ares, Insieme per FBM, Il vagabondo, Smiling dog Padova.

Airone (www.centrocommercialeairone.it) è un Centro Commerciale situato a Monselice (Via Cristoforo Colombo, 79, 35043) che ospita 40 negozi ed è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 20. Domenica e festivi: ipermercato dalle 9 alle 20, galleria dalle 10 alle 20