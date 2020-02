"Peter Gabriel: Perspective - The Solo Years", audioforum alla Hifi Record

>>> Attenzione nuova location e nuovo orario: In via eccezionale ci trasferiamo da Hifi Record, in Via Marin 27 (zona Torresino/Prato della Valle), vi aspettiamo per le 21! <<<

In occasione del settantesimo compleanno di Peter Gabriel, Gold Soundz dedica all'istrionico artista inglese un audioforum monografico diviso in due serate, dai primi anni con i Genesis alla sua lunga e sfaccettata carriera solista.

Il secondo appuntamento sarà dedicato agli anni dal 1976 in poi: ripercorreremo i successi solisti, le fondamentali sperimentazioni e innovazioni degli anni '80, l'amore e promozione della world music, fino al lavoro sulle colonne sonore dei film Birdy e L'ultima tentazione di Cristo e alle collaborazioni di prestigio.

Tra fotografie d'epoca e aneddoti biografici, avremo modo di riascoltare le hit degli anni '80 "Shock the Monkey" e "Sledgehammer", nonché classici come "Solsbury Hill", "Games Without Frontiers" e "Biko".

A condurre la serata ci saranno Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo di Gold Soundz.

