Sabato 5 gennaio alle 15 al centro sportivo Memo Geremia torna a giocare in casa il Petrarca Rugby in sfida contro le Fiamme Oro. Kickoff ore 15 all'Argos Arena, C/o Impianti Memo Geremia, Via Gozzano 64, Padova.

Info

https://www.petrarcarugby.it/

https://www.facebook.com/petrarcarugby/

Gallery