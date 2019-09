Petrarca rugby junior, “open days” con prove gratuite al “Centro Geremia”

Tempo di “Open Day” per il Petrarca Rugby Junior, che apre le porte del “Centro Geremia” per far conoscere la palla ovale ai più giovani, ovvero ai nati tra il 2004 e il 2015.

In programma tre giorni di prove libere, ovvero la possibilità per genitori e figli di conoscere gli impianti del Petrarca e per provare un’esperienza con il rugby insieme agli allenatori e giocatori bianconeri.

L’appuntamento è al “Centro Geremia”, in via Gozzano 64 alla Guizza, a Padova, per giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 settembre.

La partecipazione è gratuita, l’attività è in programma dalle 9.30 alle 12.30, e si può aderire per uno, due o per tutti i tre giorni.

Per informazioni, chiama lo 049 880 2473 o scrivi a segreteria@petrarcarugbyjunior.it.

https://www.facebook.com/petrarcarugby/

https://www.petrarcarugby.it/rugby-giovanile-prove-gratuite-al-centro-geremia-il-5-6-e-7-settembre