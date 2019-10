TOP12: Argos Petrarca rugby VS  I Medicei al centro sportivo Memo Geremia

Di seguito tutto gli appuntamenti del weekend del Petrarca Rugby.

Sabato 19 ottobre

Peroni Top 12

Argos Petrarca vs Toscana A. I Medicei

Ore 16 Argos Arena, Impianti Memo Geremia

Domenica 20 Ottobre

Serie A

Verona Rugby vs Rugby Petrarca

Ore 15.30 Payanini Center, Via S.Marco 114, Verona

Under 18 Girone 1 Elite (per inversione campo)

Verona Rugby vs Rugby Petrarca/1

Ore 11 Payanini Center, Via S.Marco 114, Verona

Under 18 Girone 3 Fase qualificazione

Grifoni Rugby Oderzo vs Rugby Petrarca/2

Ore 11 Campo Nuovo Foro Boario, Via Donizzetti, Oderzo

Settore giovanile

Domenica 20 ottobre

Under 16 Girone 4 Fase di qualificazione

Petrarca Rugby Junior/1 vs Rugby Casale

Ore 10 Impianti Memo Geremia

UNDER 16 Girone 7 Fase di qualificazione

Petrarca Rugby Junior/2 Vs Rugby Altovicentino

Ore 11.30 Impianti Memo Geremia

Minirugby Under 6-8-10-12

5° Torneo Minirugby Cittadella

Ore 9.30 Campo, Via Paradiso n.28 (lat. di Via S.Rocco), S. Maria di Cittadella

