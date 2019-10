Secondo turno di Coppa Italia per l’Argos Arena: Petrarca rugby vs Mogliano rugby

Secondo turno di Coppa Italia per l’Argos Petrarca, che scende in campo in casa, all’Argos Arena, sabato 5 ottobre (calcio d’inizio ore 15, arbitro Chineaga di Roma). Per questa partita è previsto ingresso gratuito, mentre allo stadio, presso il corner Argos, saranno un vendita gli abbonamenti.

«Sabato affronteremo per la seconda volta nel giro di quindici giorni Mogliano», spiega il tecnico dell’Argos, Andrea Marcato. «Dopo l’amichevole di Udine li ritroviamo in una partita ufficiale di Coppa Italia, un match molto importante attraverso il quale passa l’accesso alle semifinali.

Per noi è stata una buona settimana di preparazione alla sfida, ottima energia ed entusiasmo nelle sessioni in campo e molto studio ed attenzione nelle riunione in aula.

Una cosa importante che ci siamo detti è di cancellare il ricordo dell’amichevole: Mogliano è migliorata molto, e nella sfida a Calvisano ne ha dato prova. Dal canto nostro vogliamo continuare il nostro processo di crescita, provare a ripartire dalle buone sensazioni del secondo tempo con San Donà. Ci siamo allenati per attaccare in velocità ed essere più cinici in zona punti, e inoltre per difendere con presenza fisica ed estrema disciplina.

Non vediamo l’ora arrivi il momento di scendere in campo, sarà bello tornare a giocare in casa davanti ai nostri calorosi tifosi».

La formazione annunciata

Ragusi; Fadalti, De Masi, Capraro, Coppo; Garbisi, Navarra; Grigolon, Trotta (cap.), Nostran; Gerosa, Saccardo; Swanepoel, Cugini, Braggiè. A disp.: Franceschetto, Carnio, Scarsini, Galetto, Michieletto, Conforti, Chillon, Leaupepe.

Intanto, come da tradizione iniziata a settembre, i giocatori del Petrarca Rugby sono chiamati a indicare il compagno più meritevole per ogni singolo mese di attività. Dopo Andrea Trotta per il mese di agosto, i ragazzi hanno indicato a settembre Paolo Garbisi quale giocatore che si è distinto per impegno, attitudine, prestazione in campo e attaccamento ai colori.

Complimenti a Paolo da tutto il Petrarca Rugby e in bocca al lupo per la stagione.

Serie A

Domenica alle 15, sempre al “Centro Geremia”, terza sfida precampionato della squadra Cadetta dell’Argos Petrarca, contro la formazione di serie A dei Medicei. “Una squadra che non conosciamo”, spiega l’allenatore bianconero Rocco Salvan, “molto giovane, con diversi innesti dal gruppo di ragazzi che hanno disputato l’ultima finale del campionato Under 18 contro il Petrarca. Una partita nella quale vogliamo confermare e migliorare i progressi visti a Treviso con la Tarvisium, e che ci deve dare indicazioni positive sulla crescita del gioco, per arrivare pronti a Verona per la prima giornata del campionato di serie A. Alcuni ragazzi sono alle prese con acciacchi fisici e decideremo il giorno stesso se vale la pena di farli scendere in campo.

